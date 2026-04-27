‘कुछ घंटों में पहुंचेंगे दिल्ली-मुंबई…’, राजस्थान में यहां हुआ 184 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

ग्रामीण विकास को लेकर उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर 50 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे और हर क्षेत्र में खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और भविष्य में 20 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि एक समय ऐसा था जब वे सांसद रहते हुए 4.5 करोड़ रुपये के स्टेडियम के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब समय बदल चुका है और संसदीय क्षेत्र में दर्जनों स्टेडियम बन चुके हैं तथा कई और बनाए जाएंगे।