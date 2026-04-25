राजस्थान में यहां 338.25 करोड़ से बनेंगे 12 रेलवे ओवरब्रिज-अंडरब्रिज, लोगों को मिलेगी जाम से राहत

रामगंजमंडी क्षेत्र में एलसी-76 के पास धरनावद-झालावाड़ रोड पर 10 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी का कार्य पहले से प्रगति पर है। इसके अलावा जुल्मी-नालोदिया रोड पर एलसी-2 के पास 34.97 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसके साथ ही सांगोद विधानसभा क्षेत्र में सीमलिया-दीगोद रोड (एलसी-11) पर 34.99 करोड़ रुपए, सीमलिया-कल्याणपुरा रोड (एलसी-13) पर 34.96 करोड़ रुपए, कल्यारी-खड़ा रोड (एलसी-16) पर 34.99 करोड़ रुपए, गडेपान-बंबोरी सड़क (एलसी-17) पर 34.98 करोड़ रुपए तथा 24 मील-ककरावदा रोड (एलसी-19) पर 34.96 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र में सुमेरगंजमंडी-दौलतपुरा मार्ग पर लगभग 34.99 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं केशवराय पाटन-तालेड़ा मार्ग (एलसी-23) पर 34.98 करोड़ रुपए तथा नेशनल हाईवे-दौलदा मार्ग (एलसी-45) पर 34.99 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी निर्माण को मंजूरी दी गई है।