Jaipur News: लंबी प्रतीक्षा के बाद बड़ी सौगात; 7.36 करोड़ के विकास कार्यों का रास्ता साफ

Bassi RIICO industrial Area development : बस्सी ( जयपुर )। रीको इंडस्ट्रीज एरिया में लंबे समय से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की समस्या अब खत्म होने की ओर है। करीब 7 करोड़ 36 लाख रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रथम चरण के वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।