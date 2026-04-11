11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: रीको का बड़ा प्लान; राजस्थान में 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, 800 भूखंड तैयार

Refinery Industrial Zones: रिफाइनरी के साथ पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। रिफाइनरी के आसपास 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना पर काम तेज हो गया है। करीब 417 हेक्टेयर में 800 से अधिक भूखंड विकसित किए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Apr 11, 2026

रिफाइनरी के पास 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया होंगे विकसित, पत्रिका फोटो

रिफाइनरी के पास 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया होंगे विकसित, पत्रिका फोटो

Refinery Industrial Zones: रिफाइनरी के साथ पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। रिफाइनरी के आसपास 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना पर काम तेज हो गया है। करीब 417 हेक्टेयर में 800 से अधिक भूखंड विकसित किए जाएंगे। एक औद्योगिक क्षेत्र में जल्द विकास कार्य शुरू होगा, जबकि बाकी चार के लिए राज्य सरकार रीको को जमीन आवंटित की गई है।

ये सभी क्षेत्र राजस्थान पेट्रो जोन का हिस्सा होंगे, जहां रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट्स आधारित उद्योग स्थापित होंगे। इससे उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा और एक मजबूत औद्योगिक क्लस्टर विकसित होगा। खास यह है कि इस परियोजना को गति देने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 21 अप्रैल के पीएम के कार्यक्रम में इन औद्योगिक क्षेत्रों की औपचारिक घोषणा संभव है।

प्लग-एंड-प्ले मॉडल से तेजी

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रीको प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विशेष जोर दे रहा है। इसके तहत तैयार फैक्ट्री शेड बनाए जा रहे हैं, ताकि उद्योग बिना देरी के उत्पादन शुरू कर सकें। रीको ऐसे करीब 8 प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड्स का आरपीजेड में निर्माण कर रहा है। एक शेड की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है।

पहले चरण में आधार तैयार, निवेश ने पकड़ी रफ्तार

रीको के बोरावास-कलावा औद्योगिक क्षेत्र के पहले चरण में 29.77 हेक्टेयर में 75 भूखंड विकसित किए गए हैं। सड़क-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार हैं। अब तक 25 उद्योगों को 36 भूखंड आवंटित हो चुके हैं, जिनसे करीब 43 करोड़ रुपए निवेश और 476 रोजगार का अनुमान है, हालांकि कई इकाइयों में निर्माण अभी बाकी है।

ये हैं पांच औद्योगिक क्षेत्र…

यहां शुरू हुआ काम- बोरावास-कलावा के दूसरे चरण में करीब 87.64 हेक्टेयर जमीन पर 257 नए भूखंड विकसित किए जा रहे हैं। सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट सहित बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 68 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे।

इन औद्योगिक क्षेत्र के लिए मिली जमीन..

रिफाइनरी के आसपास अलग-अलग स्थानों पर नई जमीन आवंटित कर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में अभी प्लानिंग, सर्वे, पर्यावरण स्वीकृति और विकास कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

  • सिंधियों की ढाणी- 74.47 हेक्टेयर
  • वेदरलाई- 58.14 हेक्टेयर
  • बोरावास विस्तार- 97.38 हेक्टेयर
  • खेमाबाबा नगर- 101.65 हेक्टेयर

निवेश और रोजगार की बड़ी संभावना..

-पूरे प्लान के तहत आने वाले समय में सैंकड़ों नए उद्योग स्थापित होंगे

-हजारों लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता तय होगा

-बालोतरा-बाड़मेर क्षेत्र एक बड़े पेट्रो-इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित होगा

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बिजली डील पर 1 पैसे का यू-टर्न! पहले बताई महंगी, अब उसी दर पर 115 मेगावाट खरीद की प्लानिंग
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Apr 2026 08:46 am

Published on:

11 Apr 2026 07:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: रीको का बड़ा प्लान; राजस्थान में 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, 800 भूखंड तैयार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Viral Video: राजस्थान पुलिस की पोस्ट पर भड़के यूजर्स, चलती बाइक पर की थी अश्लील हरकत, आरोपी अब भी फरार

Jaipur Viral Reel
जयपुर

Rajasthan JJM Scam : सुबोध अग्रवाल की फरारी बनी सस्पेंस थ्रिलर, अब हर ठिकाने की कुंडली खंगालेगी एसीबी

Rajasthan JJM Scam Subodh Agarwal escape suspense thriller master mind Now ACB will investigate horoscope of every place
जयपुर

रात में सड़क पर उतरे आयुक्त, 10 किमी पैदल चलकर परकोटे की सफाई व्यवस्था परखी

जयपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान में अनुभवी होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले, नियुक्ति पर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

Rajasthan High Court issues big decision on experienced Home Guard jawans appointment know
जयपुर

Crude Oil Theft Case: ₹70 लीटर का तेल ₹29 में बिका, राजस्थान सहित 4 राज्यों से जुड़े तार; SOG जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Crude oil theft-1
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.