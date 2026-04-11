Rajasthan: रीको का बड़ा प्लान; राजस्थान में 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, 800 भूखंड तैयार

ये सभी क्षेत्र राजस्थान पेट्रो जोन का हिस्सा होंगे, जहां रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट्स आधारित उद्योग स्थापित होंगे। इससे उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा और एक मजबूत औद्योगिक क्लस्टर विकसित होगा। खास यह है कि इस परियोजना को गति देने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 21 अप्रैल के पीएम के कार्यक्रम में इन औद्योगिक क्षेत्रों की औपचारिक घोषणा संभव है।