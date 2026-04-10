10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: बिजली डील पर 1 पैसे का यू-टर्न! पहले बताई महंगी, अब उसी दर पर 115 मेगावाट खरीद की प्लानिंग

Rajasthan Power Purchase: राजस्थान में बिजली खरीद को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जिस प्रस्ताव को पहले महंगा बताते हुए ऊर्जा विकास निगम के बोर्ड ने खारिज कर दिया था, अब लगभग उसी दर पर दोबारा आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Apr 10, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Rajasthan Power Purchase: राजस्थान में बिजली खरीद को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जिस प्रस्ताव को पहले महंगा बताते हुए ऊर्जा विकास निगम के बोर्ड ने खारिज कर दिया था, अब लगभग उसी दर पर दोबारा आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 115 मेगावाट थर्मल पावर आरटीसी (राउंड द क्लॉक) बिजली की खरीद के लिए 5.29 रुपए प्रति यूनिट की दर प्रस्तावित है। इसके लिए 5 वर्ष का पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) करने की तैयारी है।

हालांकि, प्रस्ताव अभी कमेटी के पास जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है, तो कुल लागत करीब 1400 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि अन्य राज्यों में भी इसी दर पर बिजली खरीदी जा रही है। खास बात यह है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय भी इसी तरह का प्रस्ताव आया था, लेकिन विरोध के चलते उसे रद्द करना पड़ा था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अतिरिक्त भार सीधे उपभोक्ताओं पर डाला जाना तय है।

दो बार उठा मामला: एक बार खारिज, दूसरी बार रद्द

  • ऊर्जा विकास निगम ने कुछ वर्ष पहले 500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए आयोग में याचिका दायर की थी, लेकिन आयोग ने जरूरत नहीं मानते हुए इसे खारिज कर केवल 165 मेगावाट खरीद की अनुमति दी।
  • इसके बाद वर्ष 2023 में 100 मेगावाट बिजली खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 5.30 रुपए प्रति यूनिट की दर सामने आई। विरोध के बाद इसे महंगा बताते हुए रद्द कर दिया गया।

इन सवालों का जवाब जरूरी…

  • पहले 5.30 रुपए प्रति यूनिट महंगा था, तो अब 5.29 रुपए कैसे स्वीकार्य है?
  • लागत आकलन या बाजार परिस्थितियों में ऐसा क्या बदलाव आया कि लगभग समान दर अब उचित मानी जा रही है?
  • क्या सिर्फ अन्य राज्यों में समान दर होने से यहां भी उसी दर पर खरीद जरूरी है?
  • क्या सस्ती शॉर्ट टर्म बिजली के विकल्पों पर विचार किया गया?
  • क्या इस प्रस्ताव से राज्य और निगम पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा?
  • क्या बोर्ड के पुराने निर्णय की समीक्षा का आधार सार्वजनिक किया जाएगा?

सचिव का जवाब नहीं

मामले की विस्तृत जानकारी के लिए ऊर्जा विभाग की सचिव आरती डोगरा से संपर्क किया गया, लेकिन उनका जवाब नहीं आया।

ये भी पढ़ें

Jaipur: पेट्रोलियम पाइपलाइन से 9.5 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी, 15 साल पुराना नेटवर्क बेनकाब, खरीदार गिरफ्तार
जयपुर
आरोपी राजीव सिंघल, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 09:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: बिजली डील पर 1 पैसे का यू-टर्न! पहले बताई महंगी, अब उसी दर पर 115 मेगावाट खरीद की प्लानिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में शादीशुदा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव, बर्थडे पार्टी में मिलकर दोस्ती बढ़ाई, फिर होटल ले जाकर किया बलात्कार

Jaipur Crime Married Woman Alleges Pressure to Religion change Raped After Friendship Began at Birthday Party
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मिर्ची और टमाटर हो रहे सस्ते, हरी मटर, टिंडा, नींबू व ​भिंडी अभी महंगी

जयपुर

Pachpadra Refinery : PM मोदी की 'सौगात' से पहले Ex CM अशोक गहलोत का 'खुलासा'! जानें क्यों गरमाया सियासी पारा?

pm modi ashok gehlot
जयपुर

Jaipur Metro Expansion: 5 साल में 57KM का होगा जयपुर में मेट्रो रूट, लेकिन सामने ये 3 बड़ी चुनौतियां

जयपुर

Metro Expansion: जयपुर मेट्रो का विस्तार प्लान तैयार, दिल्ली रोड और सीकर रोड तक पहुंचेगा नेटवर्क, तैयारी तेज

Jaipur Metro Phase-2 New Update know key points of project
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.