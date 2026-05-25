पर्यावरण संरक्षण: राजस्थान में लगाए लाखों पौधे, अन्य राज्यों में भी लगाए जा रहे, हरियाली बढ़ाने के साथ स्थानीय प्रजातियों पर दिया जा रहा जोर

जयपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने को लेकर देशभर में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में पौधरोपण अभियानों के जरिए सूखे और बंजर इलाकों में फिर से हरियाली लौटाने की कोशिश हो रही है। अभियान के तहत राजस्थान में लाखों पौधे लगाए गए है। वहीं पिछले कई वर्षों से राजस्थान सहित अन्य राज्यों में जमीन स्तर पर काम करते हुए करीब 2.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया गया है और ढाई करोड़ से ज्यादा पौधें लगाए गए है। स्वामी प्रेम परिवर्तन ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी से संभव है। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यह अभियान चलाया जा रहा है।