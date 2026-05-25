Good News: राजस्थान में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मिली रफ्तार, 4,938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी

Rajasthan Expressway: जयपुर. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (RSRDC) की 131वीं बोर्ड बैठक में राज्य की महत्वपूर्ण सड़क एवं एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए 4 हजार 938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह स्वीकृति मुख्य रूप से कोटपुतली–किशनगढ़ तथा ब्यावर–भरतपुर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई है।