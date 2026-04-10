Jaipur: पेट्रोलियम पाइपलाइन से 9.5 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी, 15 साल पुराना नेटवर्क बेनकाब, खरीदार गिरफ्तार

बीते फरवरी में ब्यावर जिले में लालपुरा घाटे के समीप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी का बड़ा खुलासा हुआ था। पेट्रोल चोरी के लिए अवैध रूप से वाल्व लगाकर 120 मीटर लंबी समानातंर लाइन बिछाई गई थी। मामले में जिले के सेंदड़ा थाना पुलिस अवैध तेल चोरी में शामिल आरोपियों की पहचान और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। मामले में पुलिस अब सेन्दड़ा, ब्यावर निवासी जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतू की संलिप्तता को लेकर भी जांच कर रही है।