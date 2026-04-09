Jaipur: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बस में केबिन चीरते हुए अंदर घुसे लोहे के रॉड, खौफनाक हादसे में 2 की मौत

Delhi Jaipur Highway Accident: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर 48 पर देर रात भीषण हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हाईवे पर मकराना से ​हरिद्वार जा रही प्राइवेट बस कोटपूतली के बीडीएम हॉस्पिटल के सामने पुल पर ट्रेलर से टकराई।

ट्रेलर में लदे सरिए बस में केबिन चीर कर घुस गए जिससे बस चालक और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। ।