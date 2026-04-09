Jaipur: विदेशी महिला पर्यटक बोली, सामान्य मजाक को गलत तरीके से ​पेश किया, FIR से इनकार

Jaipur Viral Video Case: जयपुर में विदेशी महिला पर्यटक से जुड़े वायरल वीडियो मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वीडियो सामने आने के बाद जहां जयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑटो चालक मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार किया था, वहीं अब विदेशी महिला ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पर्यटन थाना पुलिस ने सूरजपोल निवासी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पर्यटकों के उत्पीड़न और अभद्रता की धाराओं में मामला दर्ज किया था।