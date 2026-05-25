Anu Meena Suicide Case : मुक्का मारकर LED तोड़ने से लेकर बेटे के सामने बेरहमी से पिटाई, CCTV Video बना बड़ा सबूत

जयपुर के मुहाना इलाके से एक ऐसा दिल दहला देने वाला और पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर और देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) में एक जिम्मेदार अधिशासी अभियंता (XEN) यानी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात गौतम मीणा का जो चेहरा बंद कमरों के सीसीटीवी कैमरों ने बाहर निकाला है, वह किसी खूंखार अपराधी से कम नहीं है। बीती 7 अप्रैल 2026 को जब 36 वर्षीय अनु मीणा ने अपने घर के कमरे में फंदे से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त की थी, तब इसे एक सामान्य अवसाद या सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई थी। लेकिन 20 मई 2026 को मृतका के पीहर पक्ष के हाथ लगे मोबाइल ने जो सच उगला है, उसने पूरे राजस्थान के सोशल मीडिया और प्रशासनिक महकमे में भूचाल ला दिया है। CCTV कैमरे में कैद पति की वो दरिंदगी अब चीख-चीखकर गवाही दे रही है कि अनु ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे तिल-तिल मरने पर मजबूर किया गया था।