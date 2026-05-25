25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Anu Meena Suicide Case : मुक्का मारकर LED तोड़ने से लेकर बेटे के सामने बेरहमी से पिटाई, CCTV Video बना बड़ा सबूत

जयपुर का अनु मीणा सुसाइड केस, PWD के XEN पति गौतम मीणा की दरिंदगी का खौफनाक CCTV फुटेज आया सामने। 10 साल के बेटे के सामने बेरहमी से पिटाई और लाइव वीडियो कॉल पर फांसी। पढ़ें रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 25, 2026

Jaipur Anu Meena Suicide Case CCTV Video PWD XEN Gautam Meena Shocking Details

Jaipur Anu Meena Suicide Case CCTV Video

जयपुर के मुहाना इलाके से एक ऐसा दिल दहला देने वाला और पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर और देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) में एक जिम्मेदार अधिशासी अभियंता (XEN) यानी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात गौतम मीणा का जो चेहरा बंद कमरों के सीसीटीवी कैमरों ने बाहर निकाला है, वह किसी खूंखार अपराधी से कम नहीं है। बीती 7 अप्रैल 2026 को जब 36 वर्षीय अनु मीणा ने अपने घर के कमरे में फंदे से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त की थी, तब इसे एक सामान्य अवसाद या सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई थी। लेकिन 20 मई 2026 को मृतका के पीहर पक्ष के हाथ लगे मोबाइल ने जो सच उगला है, उसने पूरे राजस्थान के सोशल मीडिया और प्रशासनिक महकमे में भूचाल ला दिया है। CCTV कैमरे में कैद पति की वो दरिंदगी अब चीख-चीखकर गवाही दे रही है कि अनु ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे तिल-तिल मरने पर मजबूर किया गया था।

CCTV : मुक्का मारकर तोड़ी LED, मासूम बेटे के सामने पीटा

शुरुआती दौर में पुलिस और समाज इस मामले को एक साधारण अनबन मान रहे थे, लेकिन अनु के भाई नीरज मीणा द्वारा मोबाइल चेक करने के बाद जो फुटेज जारी किए गए हैं, उन्हें देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति विचलित हो सकता है। वीडियो के स्क्रीनशॉट और क्लिप्स इस समय इंटरनेट पर वायरल हैं।

शराब के नशे में तांडव और तोड़फोड़: वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी PWD इंजीनियर गौतम मीणा घर में दाखिल होता है। वह बिना किसी बात के बुरी तरह चिल्लाता है और अपने गुस्से में दीवार पर टंगी महंगी एलईडी टीवी (LED TV) पर सीधे मुक्का मारकर उसे चकनाचूर कर देता है।

10 साल के मासूम के सामने मां की पिटाई: सबसे ज्यादा विचलित करने वाला दृश्य वह है जहां उनका 10 साल का मासूम बेटा डरा-सहमा खड़ा है। आरोपी गौतम मीणा अपने उस बच्चे के सामने अनु मीणा को जमीन पर गिराकर जूतों-चप्पलों और लातों से बेरहमी से पीट रहा है। हैवानियत की हद पार करते हुए वह अपनी पत्नी के ऊपर थूकता हुआ भी नजर आ रहा है।

लाइव वीडियो कॉल पर खौफनाक मौत: पुलिस तफ्तीश में जो सबसे सनसनीखेज मोड़ आया है, वह यह है कि 7 अप्रैल को फांसी लगाने से ठीक पहले अनु मीणा ने अपने पति को वीडियो कॉल किया था। अनु ने रोते हुए उसे अपनी मौत का लाइव मंजर दिखाया और आरोपी पति बिना विचलित हुए उसे लाइव देखता रहा, जिसके बाद अनु फंदे पर झूल गई।

मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला पहलू है, वह है अनु के दो मासूम बच्चों की आपबीती। अनु का 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी अब अपनी नानी और मामा के पास हैं।

पूरे परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश ?

मृतका अनु मीणा के भाई नीरज मीणा ने जयपुर के मुहाना थाने में जो लिखित शिकायत दर्ज कराई है, उसमें केवल सुसाइड का मामला नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से की गई मर्डर की प्लानिंग का अंदेशा जताया गया है। नीरज मीणा के मुताबिक, साल 2015 में जब अनु की शादी गौतम मीणा से हुई थी, तभी से उनके परिवार की ओर से हैसियत से ज्यादा दहेज दिया गया था।

भाई नीरज मीणा के आरोपों के मुताबिक:

20 लाख देने के बाद भी और रुपयों की भूख: शादी के बाद से ही ससुराल के लोग अनु को बार-बार टोंट मारते थे और लाखों रुपये व सोने के गहनों की डिमांड करते थे। विवाद को शांत करने और अनु का घर बचाने के लिए पीहर पक्ष ने कुछ समय पहले ही ₹20 लाख नकद आरोपी गौतम को दिए थे, लेकिन उसकी रुपयों की भूख शांत नहीं हुई।

मार्च 2026 में सिलेंडर खोलकर मारने की कोशिश: भाई ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बताया कि मार्च 2026 में आरोपी गौतम मीणा ने घर के अंदर का गैस सिलेंडर पूरा खुला छोड़ दिया था और खुद बाहर चला गया था, ताकि गैस फैलने से अनु और दोनों बच्चे किसी धमाके या दम घुटने से मर जाएं और यह एक हादसा लगे। लेकिन अनु ने समय रहते सूझबूझ से खिड़कियां खोल दीं और सबकी जान बच गई।

    फरार आरोपी XEN की तलाश में जयपुर पुलिस

    जैसे ही 20 मई को यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों तक पहुंचा, महकमे में हड़कंप मच गया। जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मृतका के भाई नीरज की शिकायत पर आरोपी अधिशासी अभियंता (XEN) गौतम मीणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत और बेहद सख्त धाराओं के तहत 'दहेज हत्या' और 'आत्महत्या के लिए उकसाने' (Abetment to Suicide) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में जो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सौंपे गए हैं, वे पूरी तरह असली प्रतीत हो रहे हैं और उनमें दिख रही क्रूरता आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सबसे पुख्ता और अचूक डिजिटल सबूत (Digital Evidence) साबित होगी। हालांकि, जैसे ही आरोपी गौतम मीणा को भनक लगी कि अनु का मोबाइल पीहर पक्ष के हाथ लग गया है और वीडियो लीक हो चुके हैं, वह अपने सरकारी पद और रसूख का इस्तेमाल कर तुरंत जयपुर से फरार हो गया। पुलिस की तीन विशेष टीमें इस समय दिल्ली, दौसा और आरोपी के अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

    ये भी पढ़ें

    Rajasthan : मंत्रियों के कारकेड में कटौती से लेकर विदेश यात्रा पर बैन! भजनलाल सरकार के ‘खर्च कटौती’ पर बड़े फैसले
    जयपुर
    AI Image

    खबर शेयर करें:

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    25 May 2026 12:20 pm

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anu Meena Suicide Case : मुक्का मारकर LED तोड़ने से लेकर बेटे के सामने बेरहमी से पिटाई, CCTV Video बना बड़ा सबूत

    बड़ी खबरें

    View All

    जयपुर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस का जल भवन घेराव, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भाजपा सरकार को घेरा

    PATRIKA PHOTO
    जयपुर

    Water Theft: राजस्थान में जल चोरी पर बड़ा एक्शन, 1140 अवैध कनेक्शन हटाए, 86.58 लाख रुपए की पेनल्टी

    Water Theft
    जयपुर

    पर्यावरण संरक्षण: राजस्थान में लगाए लाखों पौधे, अन्य राज्यों में भी लगाए जा रहे, हरियाली बढ़ाने के साथ स्थानीय प्रजातियों पर दिया जा रहा जोर

    Environmental Conservation
    जयपुर

    Good News: राजस्थान में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मिली रफ्तार, 4,938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी

    Rajasthan Expressway
    जयपुर

    Rajasthan: जिन दवाओं को समझ रहे थे असरदार, जांच में निकली ‘नकली’; 7 महीने में 133 ब्रांडेड मेडिसन फेल

    Rajasthan Drug Alert
    जयपुर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.