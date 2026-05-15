Ras Transfer: काम नहीं करेगा अधिकारी तो फिर होगा तबादला, बोलीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी

जयपुर/ तूंगा (देवगांव)। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत अणतपुरा पहुंचीं। विकसित भारत ग्राम रथ एवं चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया तथा कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और अस्थिर परिस्थितियों के दौर में ईंधन संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की अपील की।