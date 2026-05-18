Jaipur News : खरीद अवधि घटी, 14 दिन में कैसे बिकेगा हजारों किसानों का गेहूं? समर्थन मूल्य केन्द्रों पर बढ़ी चिंता

MSP Purchase Deadline : बस्सी (जयपुर)। रबी सीजन में इस बार किसानों को राहत देने के बजाय सरकारी खरीद व्यवस्था ही चिंता का कारण बन गई है। सरकार ने पहले गेहूं, चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की अंतिम तिथि 30 जून तय की थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 31 मई कर दिया गया। अब किसानों के पास अपनी उपज बेचने के लिए महज 14 दिन का समय बचा है। ऐसे में खरीद केन्द्रों पर भारी दबाव बन गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं के दाम बाजार से बेहतर होने के कारण किसान खुले बाजार की बजाय सरकारी खरीद केन्द्रों का रुख कर रहे हैं। बस्सी क्षेत्र में गेहूं बेचने के लिए किसानों में होड़ मची हुई है, लेकिन व्यवस्थाएं इस दबाव को संभालती नजर नहीं आ रहीं।