नौतपा से राहत: अब वायरल का वार, बस्सी अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़, बदला मौसम बना परेशानी का कारण

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में तीन दिन पहले आए अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि ने जहां नौतपा की तपिश, लू और हीटवेव से लोगों को बड़ी राहत दी, वहीं अब मौसम का बदला मिजाज नई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आया है। तापमान में अचानक आई गिरावट और वातावरण में बढ़ी नमी के कारण क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। उपजिला अस्पताल बस्सी में बुखार, खांसी, जुकाम, वायरल संक्रमण और एलर्जी के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।