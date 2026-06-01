Rajasthan Ka Mausam: हाड़ौती में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, 5 जून तक 37 जिलों में येलो अलर्ट जारी

IMD Rain Alert: राजस्थान के हाड़ौती संभाग में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। बारां जिले में झमाझम बारिश हुई। वहीं झालावाड़ में चने के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी दैनिक मौसम अपडेट (1 जून 2026) के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई। वहीं पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। इस दौरान सर्वाधिक 23.0 मिलीमीटर वर्षा राजसमंद जिले के रेलमगरा में दर्ज की गई। वहीं राजस्थान का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.0 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया।