Baran News: कलक्टर के आदेश के बाद भी नर्सिंग अधीक्षक ने कर दी छुट्टी की घोषणा, प्रशासनिक जांच शुरू

Nursing Superintendent Holiday Order: बारां जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर गर्मी के मद्देनजर बिजली, पेयजल तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की ट्रेनी छात्राओं को नर्सिंग अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए 25 से 30 मई तक अवकाश घोषित कर घरों पर भेज दिया, इससे प्रशिक्षण बाधित हो गया है। जिला मुख्यालय पर गजनपुरा में संचालित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 84 छात्राए एएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इसमें प्रथम वर्ष में 46 तथा द्वितिय वर्ष में 38 छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इनका प्रशिक्षण समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है।