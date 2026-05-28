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Baran Development: अंतिम चरण में पहुंचा बारां के ROB का काम, रेलवे फाटक पर लगे लंबे ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

Baran Railway Over Bridget Update: बारां शहर में झालावाड़ रोड रेलवे फाटक पर बन रहे आरओबी का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को जल्द इस परियोजना से राहत मिलने की उम्मीद है।

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बारां

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Akshita Deora

May 28, 2026

Baran Jhalawar Road ROB

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Development Project: बारां शहर के झालावाड़ रोड रेलवे फाटक पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। आरएसआरडीसी की ओर से पुल पर डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और आने वाले दिनों में ट्रैफिक संचालन शुरू किया जा सकता है।

रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से मिलेगी राहत

बारां शहर में वर्षों से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम और आवाजाही की परेशानी से राहत दिलाने के लिए बन रहा रेलवे ओवरब्रिज अब लगभग तैयार हो चुका है। शहरवासियों के लिए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके शुरू होने के बाद रेलवे फाटक पर घंटों इंतजार करने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

कार्यकारी एजेंसी आरएसआरडीसी ने आरओबी पर डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट ऑफिसर राकेश कुमार मीणा ने बताया कि दीनदयाल पार्क से तेल फैक्ट्री तक के सीधे हिस्से में अगले चार से पांच दिनों में डामरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद खजूरपुरा से चारमूर्ति वाले हिस्से में भी निर्माण कार्य पूरा होते ही वहां डामरीकरण शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अगले सात से आठ दिनों में उस हिस्से का कार्य भी पूरा होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि फिलहाल पुल पर अंतिम चरण के कार्य चल रहे हैं, जिनमें सड़क निर्माण, सुरक्षा बैरियर, साइड फिनिशिंग और अन्य तकनीकी कार्य शामिल हैं। डामरीकरण पूरा होने के बाद प्रशासन की ओर से निरीक्षण किया जाएगा और सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलने पर ट्रैफिक शुरू करने का फैसला लिया जाएगा।

काम रुकने का ये बताया कारण

सूत्रों के अनुसार इस परियोजना में पहले कई तकनीकी बाधाएं सामने आई थीं। खासतौर पर खजूरपुरा से चारमूर्ति वाले हिस्से में आरई वॉल के अलाइमेंट के बीच पीएचईडी की राइजिंग लाइन आने से काम रोकना पड़ा था। बाद में लाइन शिफ्टिंग के लिए नई निविदा प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें करीब डेढ़ महीने का समय लग गया। अब लाइन शिफ्ट होने के बाद निर्माण कार्य दोबारा गति पकड़ चुका है।

शहर के लोगों का कहना है कि आरओबी शुरू होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी। व्यापारियों, विद्यार्थियों और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में यह बहुप्रतीक्षित परियोजना पूरी तरह तैयार होकर आमजन के लिए खोल दी जाएगी।

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Updated on:

28 May 2026 01:19 pm

Published on:

28 May 2026 01:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Development: अंतिम चरण में पहुंचा बारां के ROB का काम, रेलवे फाटक पर लगे लंबे ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

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