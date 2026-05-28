Baran Development: अंतिम चरण में पहुंचा बारां के ROB का काम, रेलवे फाटक पर लगे लंबे ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

कार्यकारी एजेंसी आरएसआरडीसी ने आरओबी पर डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट ऑफिसर राकेश कुमार मीणा ने बताया कि दीनदयाल पार्क से तेल फैक्ट्री तक के सीधे हिस्से में अगले चार से पांच दिनों में डामरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद खजूरपुरा से चारमूर्ति वाले हिस्से में भी निर्माण कार्य पूरा होते ही वहां डामरीकरण शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अगले सात से आठ दिनों में उस हिस्से का कार्य भी पूरा होने की संभावना है।