बारां के ROB पर आया बड़ा अपडेट, सालों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब पूरा होगा काम

खजूरपुरा से झालावाड़ रोड पर आरओबी के नीचे की खस्ताहाल सड़क से आवाजाही हो रही है। वाहन चालकोें, राहगीरों, आस-पास के रहवासियों की हालत खराब हो रही है तो चारमूर्ति से खजूरपुरा तिराहे की ओर भी आवाजाही के नाम पर दोनों साइड पगडंडीनुमा सड़क ही बची है जिससे बड़ी सावधानी से निकलना पड़ता है। दीनदयाल पार्क से खजूरपुरा की ओर भी आरई वॉल के दोनों तरफ आवागमन के लिए जरा सी सड़क ही बची है। दिनभर में हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। लोग यही कहते निकलते हैं, कि आखिर कब फीता कटेगा।