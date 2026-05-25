बारां में धूप में खड़ी बाइक में अचानक लगी आग, अस्पताल परिसर में मची अफरा-तफरी

घटना ओपीडी ब्लॉक के बाहर जनरेटर सेट के समीप हुई। प्रारंभिक तौर पर बाइक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बाइक में सेंसर लगे हुए थे। आग की गर्मी से पास में खड़ी दो कारों के पिछले हिस्से की प्लास्टिक भी पिघल गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास कई अन्य वाहन भी खड़े थे, जिनमें कुछ सीएनजी वाहन भी शामिल थे।