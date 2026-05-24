Bhiwadi Factory Fire: जिस पटाखा फैक्ट्री में जिंदा जल गए थे 9 मजदूर, उसमें फिर लगी आग, धमाकों से दहला इलाका

रविवार दोपहर करीब तीन बजे फैक्ट्री के प्रथम तल से धुआं उठता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बढ़ने की आशंका को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई। दमकलकर्मियों ने आसपास की फैक्ट्रियों की छतों से भी पानी का छिड़काव कर आग बुझाने का प्रयास किया। कई फेरे लगाने के बाद करीब तीन घंटे में आग पर नियंत्रण पाया जा सका। आग के दौरान फैक्ट्री में रखे पटाखों में लगातार धमाके होते रहे, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली।