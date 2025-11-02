Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Car Fire: जोधपुर में चलती SUV बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप, VIDEO वायरल

जोधपुर के भगत की कोठी क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब चलते-चलते एक एसयूवी अचानक आग की लपटों में घिर गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 02, 2025

fire in SUV

जलती हुई एसयूवी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। भगत की कोठी क्षेत्र में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब चलते-चलते एक एसयूवी अचानक आग का गोला बन गई। सड़क पर उठती लपटें और धुआं देखकर लोग घबरा गए। गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसयूवी भगत की कोठी रोड पर जा रही थी, तभी उसमें अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत वाहन रोक दिया और चारों सवारियां समय रहते नीचे उतर गईं। कुछ ही क्षणों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और एसयूवी जलकर राख हो गई।

यह वीडियो भी देखें

अफरा-तफरी का माहौल

सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के बाद जली हुई एसयूवी को सड़क किनारे हटवाया, जिससे यातायात सुचारू किया जा सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, आखिरी सवारी उतरते ही सीट पर गिरा, हुई मौत
बूंदी
Bundi Bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 05:36 pm

Published on:

02 Nov 2025 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Car Fire: जोधपुर में चलती SUV बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप, VIDEO वायरल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: मौत बनकर आया तेज रफ्तार डंपर, 2 महिला सहित 4 लोगों की गई जान; दो मासूम हुए अनाथ

Phalodi-road-accident
जोधपुर

Innovation Hub Project: राजस्थान में यहां 200 करोड़ की लागत से बन रहा इनोवेशन हब, जानें खासियत

Innovation-Hub-Project
जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान में इंटरव्यू से गुर्गों की भर्ती करता था कुख्यात बदमाश, मारपीट के लेता था टेंडर, अब गिरफ्तार

criminal arrested in Barmer
जोधपुर

Road Accident: भीषण हादसे में 2 दोस्तों की हुई थी मौत, आज तीसरे ने भी दम तोड़ा, पार्थिव देह देखकर परिजन बेसुध

jodhpur road accident
जोधपुर

Train News: दीपावली और छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग

Train news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.