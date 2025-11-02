Car Fire: जोधपुर में चलती SUV बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप, VIDEO वायरल

सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के बाद जली हुई एसयूवी को सड़क किनारे हटवाया, जिससे यातायात सुचारू किया जा सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।