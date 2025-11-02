Car Fire: जोधपुर में चलती SUV बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप, VIDEO वायरल

जलती हुई एसयूवी। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। भगत की कोठी क्षेत्र में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब चलते-चलते एक एसयूवी अचानक आग का गोला बन गई। सड़क पर उठती लपटें और धुआं देखकर लोग घबरा गए। गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसयूवी भगत की कोठी रोड पर जा रही थी, तभी उसमें अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत वाहन रोक दिया और चारों सवारियां समय रहते नीचे उतर गईं। कुछ ही क्षणों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और एसयूवी जलकर राख हो गई।
सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के बाद जली हुई एसयूवी को सड़क किनारे हटवाया, जिससे यातायात सुचारू किया जा सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
