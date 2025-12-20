पीछा करने पर कैंपर में झाडि़यों में उतरी, दो पिस्तौल व दो कारतूस जब्त

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विनीत कुमार बंसल ने बताया कि लोहे का गार्डर लगी काले शीशे वाली कैंपर अपराह्न में डीपीएस सर्कल से चौपासनी बाइपास की तरफ जा रही थी। उसमें हिस्ट्रीशीटर भवानी सिंह व साथियों के होने का पता लगने पर नाकाबंदी कराई गई, लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोड़करकैम्पर भगा दी। उसे पकड़ने के लिए वायरलैस सैट पर मैसेज कर सघन नाकाबंदी कराई गई।पुलिस ने पीछा शुरू किया और रास्ते में दो बदमाशों को हिरासत में लिया, लेकिन हिस्ट्रीशीटर भवानी सिंह कैम्पर को भगा ले जाने का प्रयास करने लगा। पुलिस को समाने से आता देख उसने कैम्पर को धर्मपुरा की तरफ दौड़ा दी।