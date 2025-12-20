20 दिसंबर 2025,

शनिवार

जोधपुर

पीछा करने पर कैंपर में झाडि़यों में उतरी, दो पिस्तौल व दो कारतूस जब्त

- हिस्ट्रीशीटर सहित दो गिरफ्तार, एक बाल अपचारी पकड़ा, दो अन्य फरार

जोधपुर

Vikas Choudhary

Dec 20, 2025

जोधपुर.

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की क्राइम विशेष टीम सीएसटी व राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने शनिवार अपराह्न नाकाबंदी तोड़कर भाग रही बोलेरो कैम्पर को फिल्मी अंदाज में पीछा कर पकड़ा तो दो पिस्तौल व मैग्जीन में दो जिंदा कारतूस मिले। हिस्ट्रीशीटर सहित दो जनों को गिरफ्तार कर बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विनीत कुमार बंसल ने बताया कि लोहे का गार्डर लगी काले शीशे वाली कैंपर अपराह्न में डीपीएस सर्कल से चौपासनी बाइपास की तरफ जा रही थी। उसमें हिस्ट्रीशीटर भवानी सिंह व साथियों के होने का पता लगने पर नाकाबंदी कराई गई, लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोड़करकैम्पर भगा दी। उसे पकड़ने के लिए वायरलैस सैट पर मैसेज कर सघन नाकाबंदी कराई गई।पुलिस ने पीछा शुरू किया और रास्ते में दो बदमाशों को हिरासत में लिया, लेकिन हिस्ट्रीशीटर भवानी सिंह कैम्पर को भगा ले जाने का प्रयास करने लगा। पुलिस को समाने से आता देख उसने कैम्पर को धर्मपुरा की तरफ दौड़ा दी।

सीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक मेहराज तंवर के नेतृत्व में पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान कैम्पर अनियंत्रित हो गई और सड़क से उतरकर बबूल की झाडि़यों में जा गिरी। मौका पाकर भवानी सिंह के दो साथी भाग गए। पीछा करते आई पुलिस ने भवानी को पकड़ लिया।तलाशी लेने पर दो पिस्तौल व मैग्जीन में दो जिंदा कारतूस मिले। राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एफआइआर दर्ज कर बालेसर में बेलवा राणाजी गांव निवासी भवानी सिंह पुत्र जसवंतसिंहईन्दा व बेलवाखत्रिया निवासी राजेन्द्र सिंह पुत्र खोलसिंहईन्दा को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी को भी संरक्षण में लिया गया।

कैम्पर क्षतिग्रस्त, दो साथी फरार

भवानी सिंह बालेसर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ ग्यारह मामले दर्ज हैं। फरार होने वालों की पहचान ठाडिया गांव निवासी रावलसिंह व बालेसर कुई निवासी नारूराम भील के रूप में की गई है। झाडि़यों में जाकर गिरने से बोलेरो कैम्पर क्षतिग्रस्त हो गई।

Published on:

20 Dec 2025 11:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / पीछा करने पर कैंपर में झाडि़यों में उतरी, दो पिस्तौल व दो कारतूस जब्त

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

