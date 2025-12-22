ट्रक व ट्रेलर में आग, एक चालक जिंदा जला, दूसरे की भी आशंका

ट्रक में आग से उठती लपटें।
जोधपुर/ओसियां.
ओसियां थानान्तर्गत गगाड़ी क्षेत्र में रतन नगर व चण्डालिया के बीच भारत माला हाईवे पर रविवार देर रात मूंगफली से भरे ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया और उसमें आग लग गई। फिर मूंगफली से भरे ट्रक भी जल गया। एक चालक जिंदा जल गया और उसके साथी के भी जिंदा जलने की आशंका है। ग्रामीणों व एक दमकल की मदद से खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था।आग पर काबू पाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने जिंदा जले?
थानाधिकारी राजेन्द्र चौधरी के अनुसार टाइल्स बनाने में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी से भरा एक ट्रेलर पंजाब से गुजरात जा रहा था। रात दस बजे ट्रेलर भारतमाला हाईवे पर रतन नगर व चण्डालिया गांव के बीच पहुंचा, जहां आगे चल रहे मूंगफली से भरे ट्रक से जा टकराया। इससे ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से जा टकरा गया। ट्रेलर में आग लग गई। कुछ ही पलों में ट्रेलर का केबिन लपटों से घिर गया। चालक के ट्रेलर में ही फंसने और जिंदा जलने की आशंका है। पुलिस को अंदेशा है कि उसके साथ खलासी भी हो सकता है। हालांकि आग बुझने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रेलर में चालक अकेला था या कोई और भी सवार था।
ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर टैंकर लाए। आस-पास के ट्यूबवेलों से पानी भरकर ट्रेलर में डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग भीषण हो गई। करीब एक घंटे बाद ओसियां से एक दमकल मौके पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था।
पीछे से आ रहे ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को टककर मारी थी। ट्रक में मूंगफली भरी थी। ट्रेलर में आग लगने के बाद ज्वलनशील मूंगफली की वजह से ट्रक के पिछले हिस्से में भी आग लग गई। पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक सुरक्षित बाहर निकल गया। जिससे जान बच गई।
आग ने कुछ ही देर में ट्रेलर और फिर ट्रक का पिछला हिस्सा चपेट में ले लिया था। आग इतनी भीषण थी कि लपटें की दूर तक नजर आने लगी। इससे वहां खौफ व्याप्त हो गया। भारतमाला पर यातायात बाधित हो गया। वाहनों को दूसरे मार्ग पर डाईवर्ट किया गया।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग