स्कूल जा रही नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ की

नाबालिग से छेड़छाड़।
जोधपुर.
पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में एक नाबालिग छात्रा को एक किशोर बहला-फुसलाकर भगा ले गया और छेड़छाड़ की। फिर उसे छोड़ दिया। घरवालों को पता लगा तो उन्होंने किशोर के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़ व पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कराया।
पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री से छेड़छाड़ करने पर नाबालिग के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। पुलिस ने पीडि़ता के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया। साथ ही शनिवार को वारदातस्थल का मुआयना भी किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नाबालिग काफी दिनों से उसकी नाबालिग पुत्री का पीछा कर रहा है। गत 11 दिसम्बर को लड़की घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी।
नाबालिग ने उसका रास्ता रोका और पानी पिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर गाड़ी पर बिठा लिया। वह उसे गांव से बाहर सुनसान जगह ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने किशोरी के फोटो भी खींच लिए। तत्पश्चात उसने पीडि़ता को घर के पास ले जाकर छोड़ दिया। घरवालों को पता लगा तो उन्होंने पुलिस को अवगत कराया और एफआइआर दर्ज की। फिलहाल आरोपी को पकड़ा नहीं गया है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग