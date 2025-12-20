स्कूल जा रही नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ की

नाबालिग ने उसका रास्ता रोका और पानी पिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर गाड़ी पर बिठा लिया। वह उसे गांव से बाहर सुनसान जगह ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने किशोरी के फोटो भी खींच लिए। तत्पश्चात उसने पीडि़ता को घर के पास ले जाकर छोड़ दिया। घरवालों को पता लगा तो उन्होंने पुलिस को अवगत कराया और एफआइआर दर्ज की। फिलहाल आरोपी को पकड़ा नहीं गया है।