12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

सुविधा के साथ दुविधा बनी यूपीआइ, दुकानों पर लगे ‘ओनली कैश’ के बोर्ड

1 से 3 प्रतिशत तक वॉलेट टॉपअप, रिचार्ज और बिल पेमेंट पर लग रहा चार्ज

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Avinash Kewaliya

Feb 12, 2026

जोधपुर शहर की कई दु​कानों पर नो - ऑनलाइन पेमेंट के बोर्ड लग चुके हैं

जोधपुर. डिजिटल इंडिया की मुहिम के बीच अब यूपीआइ और ऑनलाइन पेमेंट आम लोगों की जेब पर भार डालने लगे हैं। शहर के कई बाजारों में दुकानदारों ने ‘सिर्फ कैश पेमें’ के बोर्ड तक लगा दिए हैं। वजह है ऑनलाइन भुगतान पर बढ़ती प्लेटफॉर्म फीस और ट्रांजेक्शन चार्ज, जिससे उपभोक्ता और व्यापारी दोनों परेशान हैं।

पिछले कुछ महीनों में बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, बिजली-पानी के बिल और वॉलेट लोड करने जैसे कामों पर अलग-अलग प्लेटफॉर्म फीस ली जा रही है। इससे डिजिटल भुगतान का ग्राफ धीरे-धीरे नीचे आने लगा है और लोग छोटे भुगतान के लिए फिर से नकद का सहारा लेने लगे हैं। हालांकि सामान्य यूपीआई ट्रांजेक्शन (बैंक से बैंक) पर अभी भी अधिकांश ऐप कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन यूपीआई वॉलेट से लिंक कर भुगतान करने पर 1 से 2 प्रतिशत तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लग सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म 2000 रुपये से अधिक के वॉलेट लोड पर 2 से 2.5 प्रतिशत तक शुल्क वसूलते हैं।

यहां पड़ रहा भार

- बिल पेमेंट और रिचार्ज पर भी अलग-अलग शुल्क तय हैं।

- कई ऐप 5 से 10 रुपए तक सुविधा शुल्क (कन्वीनियंस फीस) ले रहे हैं।

- क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान पर कुछ प्लेटफॉर्म 0.5 से 1 प्रतिशत तक चार्ज जोड़ रहे हैं।

- थर्ड-पार्टी ऐप से गैस बुकिंग या फास्टैग रिचार्ज पर भी 3 से 15 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क देखा जा रहा है।

छोटे व्यापारियों ने लगाए बोर्ड

जोधपुर में ऐसे छोटे व्यापारी जो कि दूध, नमकीन, पान बेचने का व्यापार करते हैं उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं। क्योंकि उनके पास 20 से 100 रुपए तक का भुगतान होता है और हर भुगतान पर चार्ज देना पड़ रहा है।

लोगों को लगी आदत, उसी का फायदा

कोविड के बाद लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट को अपनाया। पहले तो इसको बढ़ावा देने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं लगता था। लेकिन बिल पेमेंट से लेकर रिचार्ज करने तक के काम में तीन से चार रुपए लग रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / सुविधा के साथ दुविधा बनी यूपीआइ, दुकानों पर लगे ‘ओनली कैश’ के बोर्ड

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में 9300 रुपए गिरे सोने के भाव, चांदी भी सस्ती, जानें आज के ताजा भाव

Gold Rate in Jodhpur, Gold-Silver Price, Gold-Silver Price Crash, Gold-Silver Price in jodhpur, Gold-Silver rate Update, Jodhpur bullion market, jodhpur news, Silver crash 38500 in Jodhpur
जोधपुर

Rajasthan New Underpass: राजस्थान के इस शहर को 2 नए अंडरपास की सौगात, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

Underpass
जोधपुर

राजस्थान बजट से सरकारी कर्मचारियों में निराशा, अधूरी रह गई ये उम्मीदें

राजस्थान बजट
जोधपुर

Gold-Silver Price: राजस्थान बजट के बाद जोधपुर सर्राफा बाजार में इतनी महंगी हुई चांदी, सोने ने भी दिया झटका

Gold-Silver, Gold-Silver Price, Gold-Silver Price on February 11, Gold-Silver Expensive, Gold Expensive, Silver Expensive, सोना-चांदी, सोना-चांदी कीमत, सोना-चांदी 11 फरवरी कीमत, सोना-चांदी महंगी, सोना महंगा, चांदी महंगी
जोधपुर

Rajasthan Budget: पूर्व CM अशोक गहलोत के गृह जिले पर मेहरबान भजनलाल सरकार, बजट में जोधपुर के लिए बंपर घोषणाएं

Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Rajasthan Budget 2026 Today News, राजस्थान बजट 2026, राजस्थान बजट 2026 लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 अपडेट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 टुडे न्यूज, Jodhpur Road Project, Jodhpur Housing Scheme, Foot Overbridge in Jodhpur, Luni River, Space Gallery in Jodhpur, Mathuradas Mathur Hospital, New Police Chowki in Jodhpur, जोधपुर सड़क प्रोजेक्ट, जोधपुर आवासीय योजना, जोधपुर में फुट ओवरब्रिज, लूणी नदी, स्पेस गैलेरी इन जोधपुर, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, नई पुलिस चौकी इन जोधपुर
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.