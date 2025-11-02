Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Rajasthan: चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, आखिरी सवारी उतरते ही सीट पर गिरा, हुई मौत

Bus Driver Death: उदयपुर से बूंदी आ रही राजस्थान रोडवेज की बस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चालक को हार्ट-अटैक आ गया। डिपो पर आखिरी सवारी उतरते ही बस चालक सीट पर गिर पड़ा और मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Kamal Mishra

Nov 02, 2025

Bundi Bus

बूंदी डिपो बस (फाइल फोटो-पत्रिका)

बूंदी। उदयपुर से बूंदी आ रही राजस्थान रोडवेज बस के चालक रमेश बैरागी (52) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रास्ते में तबीयत बिगड़ने के बावजूद चालक ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बूंदी बस स्टैंड तक पहुंचाया। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे।

जानकारी के अनुसार, राजस्थान रोडवेज के चालक रमेश बैरागी (52) उदयपुर से बूंदी के लिए बस लेकर निकले थे। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब बिजोलिया के पास उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ। उन्होंने तत्काल बूंदी डिपो के अधिकारियों को फोन कर अपनी स्थिति की जानकारी दी। हालांकि, बस यात्रियों से भरी होने के कारण उन्होंने बस रोकने की बजाय उसे धीरे-धीरे और सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया।

यात्रियों के उतरते ही गिरा

करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रमेश बैरागी ने बस को बूंदी रोडवेज बस स्टैंड पर निर्धारित स्थान पर खड़ा किया। उन्होंने पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा। बस से आखिरी सवारी उतरते ही वे सीट पर गिर पड़े। बस स्टैंड पर मौजूद कर्मचारियों और अन्य चालकों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।

सीपीआर के बाद भी नहीं लौटी सांस

बूंदी जिला चिकित्सालय के चिकित्सों ने बताया कि चालक को अस्पताल पहुंचने पर कोई भी जीवन संकेत नहीं मिल रहा था। लंबे समय तक सीपीआर देने के बाद भी हृदय की धड़कन वापस नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक सामने आई है।

डिपो में शोक की लहर

इस घटना के बाद बूंदी रोडवेज डिपो में शोक की लहर फैल गई। सहकर्मियों ने बताया कि रमेश बैरागी लंबे समय से विभाग में कार्यरत थे और अपने अनुशासन व कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। डिपो प्रबंधक ने कहा कि रमेश ने अपनी अंतिम सांस तक अपने दायित्व का निर्वहन किया। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को अपनी जान से अधिक महत्व दिया, जो पूरे विभाग के लिए प्रेरणा का विषय है।

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी कराईं। शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Expressway: राजस्थान में भारतमाला एक्सप्रेस-वे को लेकर चौंकाने वाली खबर, हादसों की असली वजह आई सामने
जालोर
Rajasthan Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 05:38 pm

Published on:

02 Nov 2025 05:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan: चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, आखिरी सवारी उतरते ही सीट पर गिरा, हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिद्ध भगवान के भक्ति पूर्वक चढ़ाया अर्घ्य

सिद्ध भगवान के भक्ति पूर्वक चढ़ाया अर्घ्य
बूंदी

ठीकरदा में चार दिन से जलापूर्ति ठप

ठीकरदा में चार दिन से जलापूर्ति ठप
बूंदी

श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर उमड़े श्रद्धालु

श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर उमड़े श्रद्धालु
बूंदी

हम्माल से मारपीट, विरोध में बंद रखा तुलाई कार्य

हम्माल से मारपीट, विरोध में बंद रखा तुलाई कार्य
बूंदी

10 जगह चोरी, सोने-चांदी के आभूषण व नकदी ले उड़े चोर

10 जगह चोरी, सोने-चांदी के आभूषण व नकदी ले उड़े चोर
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.