Rajasthan: चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, आखिरी सवारी उतरते ही सीट पर गिरा, हुई मौत

बूंदी डिपो बस (फाइल फोटो-पत्रिका)
बूंदी। उदयपुर से बूंदी आ रही राजस्थान रोडवेज बस के चालक रमेश बैरागी (52) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रास्ते में तबीयत बिगड़ने के बावजूद चालक ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बूंदी बस स्टैंड तक पहुंचाया। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे।
जानकारी के अनुसार, राजस्थान रोडवेज के चालक रमेश बैरागी (52) उदयपुर से बूंदी के लिए बस लेकर निकले थे। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब बिजोलिया के पास उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ। उन्होंने तत्काल बूंदी डिपो के अधिकारियों को फोन कर अपनी स्थिति की जानकारी दी। हालांकि, बस यात्रियों से भरी होने के कारण उन्होंने बस रोकने की बजाय उसे धीरे-धीरे और सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया।
करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रमेश बैरागी ने बस को बूंदी रोडवेज बस स्टैंड पर निर्धारित स्थान पर खड़ा किया। उन्होंने पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा। बस से आखिरी सवारी उतरते ही वे सीट पर गिर पड़े। बस स्टैंड पर मौजूद कर्मचारियों और अन्य चालकों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।
बूंदी जिला चिकित्सालय के चिकित्सों ने बताया कि चालक को अस्पताल पहुंचने पर कोई भी जीवन संकेत नहीं मिल रहा था। लंबे समय तक सीपीआर देने के बाद भी हृदय की धड़कन वापस नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक सामने आई है।
इस घटना के बाद बूंदी रोडवेज डिपो में शोक की लहर फैल गई। सहकर्मियों ने बताया कि रमेश बैरागी लंबे समय से विभाग में कार्यरत थे और अपने अनुशासन व कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। डिपो प्रबंधक ने कहा कि रमेश ने अपनी अंतिम सांस तक अपने दायित्व का निर्वहन किया। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को अपनी जान से अधिक महत्व दिया, जो पूरे विभाग के लिए प्रेरणा का विषय है।
घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी कराईं। शव परिजनों को सौंप दिया गया है।