Rajasthan: चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, आखिरी सवारी उतरते ही सीट पर गिरा, हुई मौत

जानकारी के अनुसार, राजस्थान रोडवेज के चालक रमेश बैरागी (52) उदयपुर से बूंदी के लिए बस लेकर निकले थे। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब बिजोलिया के पास उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ। उन्होंने तत्काल बूंदी डिपो के अधिकारियों को फोन कर अपनी स्थिति की जानकारी दी। हालांकि, बस यात्रियों से भरी होने के कारण उन्होंने बस रोकने की बजाय उसे धीरे-धीरे और सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया।