Rajasthan Expressway: राजस्थान में भारतमाला एक्सप्रेस-वे को लेकर चौंकाने वाली खबर, हादसों की असली वजह आई सामने

ढाबों के बाहर खड़े ट्रकों की लंबी कतार के कारण तेज गति से आने वाले वाहन अचानक सामने आकर टकरा जाते हैं। कई बार तो यात्रियों को जान बचाने के लिए गाड़ी मोड़नी पड़ती है, जिससे पीछे चल रहे वाहन भिड़ जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ढाबों के संचालकों ने सड़क किनारे तंबू लगा लिए हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई घट गई है।