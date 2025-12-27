Jalore Crime: हनीट्रैप में फंसाकर व्यापारी को होटल बुलाया, फिर किया अपहरण, मांगे 1 करोड़ रुपए

पुलिस जीप। फोटो- पत्रिका
जालोर। पुलिस ने व्यापारी से एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपहृत व्यापारी को सुरक्षित छुड़ाया और एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि पांच-छह आरोपी अभी फरार हैं।
जानकारी के अनुसार आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से हनीट्रैप कर सांचौर के एक टाइल्स व्यापारी को फंसाया। एक युवती के माध्यम से व्यापारी को निजी होटल में बुलाया गया, जहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उसे संदिग्ध हालत में पकड़ने की बात कही। इसके बाद व्यापारी को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया गया और जान से मारने की धमकी देते हुए एक करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई।
बताया जा रहा है कि पीड़ित द्वारा इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थता जताने पर आरोपी उसे पलादर सरहद की ओर ले गए। इसी दौरान परिजनों को घटना की जानकारी मिली, जिस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यापारी को सुरक्षित छुड़ा लिया।
कार्रवाई के दौरान झाब थाना क्षेत्र से आरोपी लाधाराम देवासी निवासी तांतड़ा को डिटेन किया गया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जबकि अन्य पांच-छह आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और गिरोह के पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है।
यह वीडियो भी देखें
पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को झाब थाना क्षेत्र से डिटेन किया गया है। हनीट्रैप के तहत पीड़ित को फंसाकर एक करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जालोर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग