Jalore Crime: हनीट्रैप में फंसाकर व्यापारी को होटल बुलाया, फिर किया अपहरण, मांगे 1 करोड़ रुपए

कार्रवाई के दौरान झाब थाना क्षेत्र से आरोपी लाधाराम देवासी निवासी तांतड़ा को डिटेन किया गया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जबकि अन्य पांच-छह आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और गिरोह के पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है।