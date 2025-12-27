भीलवाड़ा-अजमेर हाईवे पर घने कोहरे का कहर, 12 वाहन भिड़े, 6 घायल, लग गया जाम

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो- पत्रिका
मांडल। भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर मांडल के निकट शनिवार को घने कोहरे के कारण अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में 12 वाहन आपस में टकरा गए। इन दुर्घटनाओं में छह लोग घायल हो गए। हादसों के बाद कई घंटे तक हाईवे जाम रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात सुचारू करवाया।
रेलवे ओवरब्रिज: सुबह 7.52 बजे
भीलवाड़ा की ओर से रेलवे ओवरब्रिज पर मांडल की तरफ आ रही डिस्कॉम की जीप आगे चल रहे ट्रेलर चालक द्वारा कोहरे के कारण अचानक ब्रेक लगाने से उससे टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रेलर भी भिड़ गया, जिससे ओवरब्रिज पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल करवाया।
गुढ़ा चौराहा ओवरब्रिज: सुबह 8 बजे
भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर गुढ़ा चौराहे के निकट कोहरे के कारण आगे चल रहे ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहे ट्रक, 2 ट्रेलर, डंपर और एक कार आपस में टकरा गए।
कोठारी नदी पुलिया: सुबह 8.15 बजे
अजमेर राजमार्ग पर कोठारी नदी की पुलिया पर अजमेर की ओर जा रहे ट्रेलर चालक के कोहरे के कारण ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा ट्रेलर उससे टकरा गया, जिससे चालक वाहन में फंस गया। राहगीरों द्वारा उसे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, इसी दौरान पीछे से आ रहा एक ट्रक भी टकरा गया। इस हादसे में तीनों वाहन आपस में भिड़ गए।
