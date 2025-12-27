भीलवाड़ा-अजमेर हाईवे पर घने कोहरे का कहर, 12 वाहन भिड़े, 6 घायल, लग गया जाम

मांडल। भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर मांडल के निकट शनिवार को घने कोहरे के कारण अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में 12 वाहन आपस में टकरा गए। इन दुर्घटनाओं में छह लोग घायल हो गए। हादसों के बाद कई घंटे तक हाईवे जाम रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात सुचारू करवाया।