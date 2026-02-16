राजश्री योजना की तीसरी किस्त का मामला: वंचित बालिकाओं को लाभ दिलाने के लिए अब होगा सर्वे

राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राजश्री योजना जो अब लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत तीसरी किस्त से वंचित रही बालिकाओं के लिए अच्छी खबर है। जिले में ऐसी पात्र बालिकाओं को खोजने के लिए अब शिक्षा विभाग व्यापक स्तर पर सर्वे अभियान चलाने जा रहा है। कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक भीलवाड़ा ने जिले के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर सर्वे दल गठित करने के निर्देश दिए हैं।