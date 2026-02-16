भीलवाड़ा को 81 रन से हराकर लक्ष्य एकेडमी जयपुर बनी चैंपियन

215 रनों का पीछा करने उतरी भीलवाड़ा एकेडमी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम दबाव में बिखर गई। पूरी टीम 133 रन ही बना सकी। भीलवाड़ा की तरफ से यथार्थ व अनिल ने 24-24 रन और शौर्य शक्तावत व गजल शर्मा ने 22-22 रनों का संघर्षपूर्ण योगदान दिया। जयपुर के गेंदबाज कमलेश चौधरी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, वहीं शुभंकर, आयुष और प्रिंस गुर्जर ने 2-2 विकेट लेकर भीलवाड़ा की कमर तोड़ दी। अतिथियों ने विजेता टीम को 31 हजार और उपविजेता टीम को 21 हजार रुपए का नकद पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान की। फाइनल में 4 विकेट लेने पर कमलेश चौधरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैन ऑफ द सीरीज शिवांग सिंह, बेस्ट बॉलर कमलेश चौधरी, बेस्ट बैट्समैन सर्वज्ञ पानेरी, बेस्ट विकेटकीपर हार्दिक गौड़ को चुना गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति के सदस्य संपत पायक, जयवर्धन शक्तावत, भरत शर्मा, कुमार मंगलम और मुकेश चौधरी ने आभार जताया।