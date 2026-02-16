‘बम-बम भोले’ के जयकारों से शिवमय हुई वस्त्रनगरी, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धा

जिले के प्रमुख तीर्थ स्थल हरणी महादेव के साथ-साथ शहर के उपनगर पुर स्थित पातोला महादेव, अधरशिला, ओंकारेश्वर महादेव, पिपलेश्वर, सिद्धेश्वर महादेव और बालाजी मंदिर में दिनभर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। हरणी महादेव मेले में दिन भर लोगों की भीड़ उमड़ी। इसके अलावा जिले के प्रसिद्ध तिलस्वां महादेव, त्रिवेणी संगम और नौगांवा सहित अन्य मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पुर के शिवालयों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-पाठ और महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। पुर के हॉस्पिटल परिसर स्थित रोगमुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर महिला मंडल की ओर से फाग महोत्सव मनाया गया। महाकाल की तर्ज पर महाआरती की गई। 101 किलो दूध की खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया।