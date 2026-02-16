5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा: सत्रांक ऑनलाइन भरने का मॉड्यूल शुरू, 6 मार्च तक का समय

प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र (कक्षा-8) और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5) की मुख्य परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान पंजीयक ने दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के सत्रांक ऑनलाइन भरने का शेड्यूल और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को 6 मार्च तक अनिवार्य रूप से ये अंक शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।