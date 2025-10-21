Road Accident: गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 6 गंभीर घायल



हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और घायलों को वाहनों से निकालकर सड़क किनारे ले आए। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची। राहत कार्य के दौरान तीन लोगों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल पाए गए।