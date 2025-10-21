Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Road Accident: गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 6 गंभीर घायल

Sawai Madhopur road accident: गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर रोड पर दो गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर से तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। वहीं, पांच घायलों की स्थिति गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया है।

less than 1 minute read

सवाई माधोपुर

image

Arvind Rao

Oct 21, 2025

Sawai Madhopur road accident

Gangapur City-Sawai Madhopur Road accident (Patrika File Photo)

Sawai Madhopur road accident: सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर मार्ग पर मंगलवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। शनिदेव मंदिर के पास कार और एक टेंपो में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।


बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे और ओवरटेक के दौरान आमने-सामने भिड़ गए।


हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और घायलों को वाहनों से निकालकर सड़क किनारे ले आए। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची। राहत कार्य के दौरान तीन लोगों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल पाए गए।


पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल गंगापुर सिटी के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर पांच घायलों मोहन (23), फूल कंवर (40), प्रदीप (30), बच्चन गुर्जर (45) और मकसूद (18) को जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं, बने सिंह मीणा (40) का इलाज गंगापुर सिटी अस्पताल में जारी है।


बताते चलें, इस दर्दनाक हादसे में गिर्राज मीणा (55) राम कल्याण गुर्जर और मानसिंह गुर्जर (45) की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं और परिजनों को सूचना दी गई है।


हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। भारी वाहनों की अवैध रफ्तार पर नियंत्रण नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।

Updated on:

21 Oct 2025 10:53 pm

Published on:

21 Oct 2025 10:46 pm

