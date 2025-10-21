राजस्थान: बीकानेर में 20 साल के युवक की सोते-सोते मौत, पिता ने चाय पीने के लिए आवाज लगाई तब पता चला



साइलेंट अटैक को ‘चुप्पा हार्ट अटैक’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते। सामान्य हार्ट अटैक की तरह इसमें छाती में दर्द या दबाव का अनुभव नहीं होता। हालांकि, कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

-अचानक थकान या कमजोरी महसूस होना।

-सांस लेने में कठिनाई या हल्की सांस फूलना।

-पेट में गड़बड़ या मितली जैसी समस्या।

-पीठ, जबड़े या हाथ में हल्का दर्द।

-पसीना आना या चक्कर आना।