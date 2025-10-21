Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

राजस्थान: बीकानेर में 20 साल के युवक की सोते-सोते मौत, पिता ने चाय पीने के लिए आवाज लगाई तब पता चला

बीकानेर की वाल्मिकी बस्ती में 20 वर्षीय अभिषेक तेजी की सोते-सोते मौत हो गई। पिता ने चाय के लिए आवाज दी, पर उठे नहीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

2 min read

बीकानेर

image

Arvind Rao

Oct 21, 2025

silent attack

युवक की सोते-सोते मौत (फोटो-एआई)

बीकानेर: कोटगेट थाना इलाके की वाल्मिकी बस्ती की छोटी गुवाड़ में सोमवार को 20 वर्षीय युवक अभिषेक तेजी की अचानक मौत हो गई। युवक सोमवार शाम को घर लौटा और अपने कमरे में सो गया था। सुबह पिता श्रवण तेजी ने उसे चाय के लिए आवाज दी, लेकिन अभिषेक कोई जवाब नहीं दे रहा था।


बता दें कि पिता ने बेटे को जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई हलचल न होने पर उन्होंने पड़ोसियों की मदद ली और अभिषेक को पीबीएम अस्पताल ले गए। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आशंका जताई कि युवक को सोते हुए ही साइलेंट अटैक (साइलेंट हार्ट अटैक) आया।


कोटगेट पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला साइलेंट अटैक का प्रतीत होता है।


साइलेंट अटैक के लक्षण और चेतावनी


साइलेंट अटैक को ‘चुप्पा हार्ट अटैक’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते। सामान्य हार्ट अटैक की तरह इसमें छाती में दर्द या दबाव का अनुभव नहीं होता। हालांकि, कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
-अचानक थकान या कमजोरी महसूस होना।
-सांस लेने में कठिनाई या हल्की सांस फूलना।
-पेट में गड़बड़ या मितली जैसी समस्या।
-पीठ, जबड़े या हाथ में हल्का दर्द।
-पसीना आना या चक्कर आना।


सावधानी और बचाव के उपाय


-नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं, विशेषकर हृदय की।
-धूम्रपान, शराब और तली-भुनी चीजों से बचें।
-संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं।
-उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए।
-अगर ऊपर बताए गए लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।


साइलेंट अटैक अक्सर युवाओं में कम देखा जाता है, लेकिन तनावपूर्ण जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर खान-पान और शारीरिक गतिविधि की कमी इसे बढ़ा सकती है। अभिषेक तेजी के परिवार के लिए यह घटना शोक का कारण बन गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पूर्व आर्मी जवान पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी के पैसों से बना आलीशान मकान फ्रीज, गर्लफ्रेंड संग दिल्ली में पकड़ा गया
बाड़मेर
Ex-Army jawan Gordhanram

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 04:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान: बीकानेर में 20 साल के युवक की सोते-सोते मौत, पिता ने चाय पीने के लिए आवाज लगाई तब पता चला

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आठ दिनों तक चलेगी पुष्करणा सावा की रमक-झमक

बीकानेर

स्याही में लिखी आस्था …श्री गणेशाय नम: से शुरू,‘लक्ष्मीजी साय करै’ पर खत्म

बीकानेर

दीपावली की रात जब गली-गली गूंजता है…वाह बन्नाटी वाह

बीकानेर

Rajasthan: दीपावली से पहले सौगातों की बारिश, राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, सरकार खर्च करेगी 100 करोड़

development work in Sridungargarh
बीकानेर

ये है शहर में खास… संकरी गली में ही समाया पूरा बाजार

तोलियासर भैरूंजी की गली
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.