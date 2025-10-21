राजस्थान: बीकानेर में 20 साल के युवक की सोते-सोते मौत, पिता ने चाय पीने के लिए आवाज लगाई तब पता चला

युवक की सोते-सोते मौत (फोटो-एआई)
बीकानेर: कोटगेट थाना इलाके की वाल्मिकी बस्ती की छोटी गुवाड़ में सोमवार को 20 वर्षीय युवक अभिषेक तेजी की अचानक मौत हो गई। युवक सोमवार शाम को घर लौटा और अपने कमरे में सो गया था। सुबह पिता श्रवण तेजी ने उसे चाय के लिए आवाज दी, लेकिन अभिषेक कोई जवाब नहीं दे रहा था।
बता दें कि पिता ने बेटे को जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई हलचल न होने पर उन्होंने पड़ोसियों की मदद ली और अभिषेक को पीबीएम अस्पताल ले गए। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आशंका जताई कि युवक को सोते हुए ही साइलेंट अटैक (साइलेंट हार्ट अटैक) आया।
कोटगेट पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला साइलेंट अटैक का प्रतीत होता है।
साइलेंट अटैक को ‘चुप्पा हार्ट अटैक’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते। सामान्य हार्ट अटैक की तरह इसमें छाती में दर्द या दबाव का अनुभव नहीं होता। हालांकि, कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
-अचानक थकान या कमजोरी महसूस होना।
-सांस लेने में कठिनाई या हल्की सांस फूलना।
-पेट में गड़बड़ या मितली जैसी समस्या।
-पीठ, जबड़े या हाथ में हल्का दर्द।
-पसीना आना या चक्कर आना।
-नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं, विशेषकर हृदय की।
-धूम्रपान, शराब और तली-भुनी चीजों से बचें।
-संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं।
-उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए।
-अगर ऊपर बताए गए लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
साइलेंट अटैक अक्सर युवाओं में कम देखा जाता है, लेकिन तनावपूर्ण जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर खान-पान और शारीरिक गतिविधि की कमी इसे बढ़ा सकती है। अभिषेक तेजी के परिवार के लिए यह घटना शोक का कारण बन गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है।
