अंजू के बाद अब प्रशांत के सिर चढ़ा प्यार का भूत, पाकिस्तानी प्रेमिका के प्यार में सरहद पर कर डाला कांड, एक्शन में आई इंटेलिजेंस

जानकारी के अनुसार खाजूवाला बॉर्डर एरिया में एक युवक बस से उतरकर बॉर्डर की तरफ जा रहा था। चक 17 केवाईडी के पास आर्मी कैंप से गुजरते हुए सेना ने उसे रोक लिया। पूछताछ के बाद उसे खाजूवाला पुलिस को सौंप दिया गया। युवक ने अपना नाम प्रशांत वेदम पुत्र बाबूराम वेदम निवासी आंध्रप्रदेश बताया। युवक ने यह भी बताया कि उसकी प्रेमिका पाकिस्तान में रहती है। उससे मिलने के लिए जा रहा था। करीब दस साल पहले सोशल मीडिया पर उसकी जान पहचान रावलपिंडी निवासी प्रविता से हुई थी। युवक ने बीटेक कर रखा है। गांव में प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी करता है। युवक के बयान पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को संदेह है। खाजूवाला सीओ ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। युवक पहले भी तारबंदी लांघ कर पाकिस्तान जा चुका है।