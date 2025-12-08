अंजू के बाद अब प्रशांत के सिर चढ़ा प्यार का भूत, पाकिस्तानी प्रेमिका के प्यार में सरहद पर कर डाला कांड, एक्शन में आई इंटेलिजेंस

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
बीकानेर। आंध्रप्रदेश निवासी एक युवक को खाजूवाला बॉर्डर एरिया में सुरक्षाबलों ने पकड़ा है। युवक से सुरक्षा एजेसियां पूछताछ में जुटी हुई है। खुफिया एजेंसियां जासूसी के एंगल से भी गहन पूछताछ कर रही हैं। आरोपी युवक 8 साल पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी लांघ कर पाकिस्तान जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियां अब इसकी भी पुष्टि करने में जुटी हैं।
जानकारी के अनुसार खाजूवाला बॉर्डर एरिया में एक युवक बस से उतरकर बॉर्डर की तरफ जा रहा था। चक 17 केवाईडी के पास आर्मी कैंप से गुजरते हुए सेना ने उसे रोक लिया। पूछताछ के बाद उसे खाजूवाला पुलिस को सौंप दिया गया। युवक ने अपना नाम प्रशांत वेदम पुत्र बाबूराम वेदम निवासी आंध्रप्रदेश बताया। युवक ने यह भी बताया कि उसकी प्रेमिका पाकिस्तान में रहती है। उससे मिलने के लिए जा रहा था। करीब दस साल पहले सोशल मीडिया पर उसकी जान पहचान रावलपिंडी निवासी प्रविता से हुई थी। युवक ने बीटेक कर रखा है। गांव में प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी करता है। युवक के बयान पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को संदेह है। खाजूवाला सीओ ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। युवक पहले भी तारबंदी लांघ कर पाकिस्तान जा चुका है।
सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार आंध्र निवासी युवक प्रशांत ने 14 अप्रैल 2017 को बॉर्डर पार कर पाकिस्तान गया था। खाजूवाला में 40 केवाईडी स्थित बीएसएफ की करणी और पबनी सीमा चौकी के बीच से तारबंदी लांघ कर पाक चला गया था। युवक चार साल पाकिस्तान में रहा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे 21 जुलाई 2021 को वापस अटारी बॉर्डर से भारत को सौंप दिया गया।
जानकारी के अनुसार आरोपी प्रशांत से मिली जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां युवक से जुड़ी सभी जानकारियों की तस्दीक कर रही हैं। सुरक्षा एजेसियों ने आरोपी के परिजनों को भी घटना की सूचना दी है। आरोपी चार साल पहले भी बॉर्डर पर तारबंदी लांघकर पाकिस्तान गया था इसकी भी सुरक्षा एजेंसियां पुष्टि कर आगे की कार्रवाई करेगी।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग