अलवर

राजस्थान के अलवर में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, 2 साल से PAK महिला हैंडलर के संपर्क में था आरोपी

Pakistani spy Mangat Singh Arrest: राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के मामले में अलवर निवासी मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है।

अलवर

image

Anil Prajapat

Oct 11, 2025

ISI-Spy-Mangat-Singh-Arrest

पकड़ा गया जासूस और इस महिला हैंडलर के संकर्प में था। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के मामले में अलवर निवासी मंगत सिंह को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दो साल से पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था।

इंटेलिजेंस ने बताया कि मंगत सिंह को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी अलवर के गोविंदगढ़ का निवासी है।

ऐसे संदेह के घेरे में आया

ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश के सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही थी। हाल ही अलवर छावनी की निगरानी के दौरान मंगत सिंह संदेह के घेरे में आया था। इसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

पाक महिला को देता था सेना की गोपनीय जानकारी

आरोपी मंगत सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करता था। वह राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र अलवर छावनी व सामरिक स्थलों की जानकारी पाकिस्तानी महिला हैंडलर को सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा था। महिला हैंडलर के हनीट्रैप और धनराशि मिलने के लालच में आरोपी सेना संबंधी व अन्य सामरिक स्थलों की संवेदनशील सूचनाएं भेज रहा था।

