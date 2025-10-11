राजस्थान के अलवर में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, 2 साल से PAK महिला हैंडलर के संपर्क में था आरोपी

आरोपी मंगत सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करता था। वह राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र अलवर छावनी व सामरिक स्थलों की जानकारी पाकिस्तानी महिला हैंडलर को सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा था। महिला हैंडलर के हनीट्रैप और धनराशि मिलने के लालच में आरोपी सेना संबंधी व अन्य सामरिक स्थलों की संवेदनशील सूचनाएं भेज रहा था।