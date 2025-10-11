बीकानेर में युवक से ढाई लाख की लूट, रेकी कर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

यह मामला बीकानेर में पुलिस की कार्रवाई की धीमी प्रतिक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। पूर्व में भी शहर में छुटपुट लूट व नकबजनी की वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें अधिकांश आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। स्थानीय व्यापारी और नागरिक पुलिस की सख्ती और गश्त की कमी पर चिंता जता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों और सीजन के समय शहर के बाजारों में नकद लेन-देन बढ़ जाता है तब अक्सर वारदातें होती है।