बीकानेर में युवक से ढाई लाख की लूट, रेकी कर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में कोठारी हॉस्पिटल के पास देर रात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश बाइक सवार युवक से ढाई लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही नया शहर और मुक्ताप्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला।
सीओ श्रवण दास संत ने बताया कि पीड़ित हर्ष विजय सोयाबीन तेल की सप्लाई करता है। शुक्रवार रात वह बाजार से कलेक्शन लेकर लौट रहा था। तभी कोठारी हॉस्पिटल के पास तीन बदमाश बाइक पर आए, जिन्होंने हर्ष विजय को धक्का देकर गिरा दिया और रुपयों से भरा बैग छीन कर भाग गए।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना स्थल और भागने वाले मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नया शहर, मुक्ताप्रसाद और नाल थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई।
पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने युवक की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। युवक का बाइक सवार युवक पीछा करते हुए सीसीटीवी में नजर आए हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पांच टीमें गठित की गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा
यह मामला बीकानेर में पुलिस की कार्रवाई की धीमी प्रतिक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। पूर्व में भी शहर में छुटपुट लूट व नकबजनी की वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें अधिकांश आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। स्थानीय व्यापारी और नागरिक पुलिस की सख्ती और गश्त की कमी पर चिंता जता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों और सीजन के समय शहर के बाजारों में नकद लेन-देन बढ़ जाता है तब अक्सर वारदातें होती है।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग