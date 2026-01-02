Bikaner: सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर शुरू किया शानदार स्टार्टअप, कई राज्यों की महिलाएं घर बैठे कर रही कमाई

मितेश बताते हैं कि उन्होंने 2018 में नौकरी छोड़कर सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी। इसी दौरान पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। सीमित संसाधनों में घर और व्यवसाय दोनों को संभालना आसान नहीं था। फिर कोरोना महामारी ने हालात और कठिन कर दिए। लेकिन लॉकडाउन के दौरान छोटे वेंडरों की परेशानियों को देखकर उन्होंने ऑनलाइन व्यापार शुरू करने का फैसला लिया।