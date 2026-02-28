बीकानेर में हुआ गजब का फुटबॉल मैच, महिलाओं से हारे देवता, भूत, नेता और संत…लोगों ने लिए मजे

कन्हैयालाल रंगा, भंवरलाल बोहरा, दिलीप बिस्सा, श्याम किराडू, रामकुमार रंगा, देवेश भाटी, नवीन बिस्सा, विनोद महात्मा, यश मारू, आदित्य छंगाणी, श्याम देरासरी, कुशल बोहरा, गोपाल पुरोहित, दीपक, माधव आचार्य, देवकिशन, रौनक, अशोक कुमार, सम्यक आचार्य, केशव ओझा, अनिल व्यास, विष्णु पारीक, अनादी पारीक, बटुक छंगानी, हर्षवर्धन, नितेश शर्मा, खुशी, मुदित मारूप, पंकज ओझा, बी.डी. पुरोहित, रुद्र टाक, शशांक सहित अनेक कलाकारों ने विचित्र वेशभूषा और स्वांग धारण कर आयोजन को यादगार बनाया।