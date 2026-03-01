Bikaner: राजस्थान में रेत में उगते ‘सफेद सोने’ से किसान हो रहे मालामाल, कम जमीन-कम लागत में सालभर आय

बीकानेर की खास बात यह है कि यहां 16 से 24 डिग्री (और आगे बढ़कर 30-35 डिग्री तक) के नियंत्रित तापमान में भी चारों प्रमुख किस्मों का उत्पादन संभव हो गया है। इसमें बटन मशरूम अक्टूबर से फरवरी के बीच में बोई जाती है। फलन के लिए 15-18 डिग्री, ऑयस्टर मशरूम मार्च से जून तक 25-30 डिग्री, मिल्की (दुधिया) मशरूम जुलाई से सितंबर तक 30-35 डिग्री, 80-90% आर्द्रता में पैदा होती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि शुष्क क्षेत्र होने के बावजूद कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट (तापमान आर्द्रता) अपनाकर स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है।