4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

चिकित्सा मंत्री के प्रभार वाले जिले में अस्पताल के बाहर पैदा हुआ बच्चा, वीडियो वायरल के बाद ये क्या हुआ…?

Rajasthan Health News: बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र में अस्पताल के परिसर में एक महिला ने अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। जानिए पूरा मामला आगे क्या हुआ?

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Himesh Rana

Mar 04, 2026

फोटो- AI

Rajasthan Health News: राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। भादला गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में कथित रूप से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के अनुपस्थित रहने के कारण एक गर्भवती महिला को अस्पताल परिसर के बाहर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

समय पर नहीं मिली सुविधा

जानकारी के अनुसार शोभाना गांव की निवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे भादला गांव के PHC लेकर पहुंचे। आरोप है कि उस समय अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। पर्याप्त चिकित्सा सहायता नहीं मिलने पर महिला ने अस्पताल परिसर के बाहर खुले में ही बच्चे को जन्म दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि मां और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

ग्रामीणों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में लंबे समय से स्टाफ की कमी और अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिम्मेदार चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

वीडियो वायरल, PHC के बाहर धरना

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया। ग्रामीणों ने PHC के बाहर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन से जवाब मांगा। उनका कहना है कि यदि समय पर डॉक्टर मौजूद होते तो महिला को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बीकानेर जिला प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के प्रभार वाला जिला माना जाता है। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 07:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / चिकित्सा मंत्री के प्रभार वाले जिले में अस्पताल के बाहर पैदा हुआ बच्चा, वीडियो वायरल के बाद ये क्या हुआ…?

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

होली की ‘राम-राम’ के दिन दो घरों के बुझे चिराग, दोस्त को बचाने नहर में कूदे दो युवकों की मौत

बीकानेर

Unique Holi: धुलण्डी के दिन निकलती है बारात… रंगों के बीच विवाह जैसा माहौल, मगर नहीं होती शादी! जानिए अनोखी परंपरा

धुलंडी के दिन विष्णुरुपी दूल्हे की बारात मांगलिक गीतों के गायन के साथ निकलती हुई। फाइल फोटो।
बीकानेर

Bikaner: राजस्थान में रेत में उगते ‘सफेद सोने’ से किसान हो रहे मालामाल, कम जमीन-कम लागत में सालभर आय

अब ऐसे भी हो रही मशरूम की पैदावार, पत्रिका फोटो
बीकानेर

बीकानेर में हुआ गजब का फुटबॉल मैच, महिलाओं से हारे देवता, भूत, नेता और संत…लोगों ने लिए मजे

fagniya football
बीकानेर

अनूठी होली… फाग​णिया फुटबॉल के मैदान में उतरे टम्प, नेतन्याहू, आलिया और सलमान भी पहुंचे

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.