चिकित्सा मंत्री के प्रभार वाले जिले में अस्पताल के बाहर पैदा हुआ बच्चा, वीडियो वायरल के बाद ये क्या हुआ…?

जानकारी के अनुसार शोभाना गांव की निवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे भादला गांव के PHC लेकर पहुंचे। आरोप है कि उस समय अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। पर्याप्त चिकित्सा सहायता नहीं मिलने पर महिला ने अस्पताल परिसर के बाहर खुले में ही बच्चे को जन्म दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि मां और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।