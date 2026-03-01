होली की ‘राम-राम’ के दिन दो घरों के बुझे चिराग, दोस्त को बचाने नहर में कूदे दो युवकों की मौत

नहर में पानी का बहाव तेज होने से दोनों उसके साथ बह गए। नहर किनारे खड़े दो अन्य दोस्तों ने शोर मचाया और बचाने की कोशिश की। एक युवक को किसी तरह पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आनंद और मुकेश पानी में समा गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण व गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए।