धौलपुर में दर्दनाक हादसा: कार की टक्कर से दो युवकों की मौत, होली खेलकर लौट रहे थे घर

धौलपुर। मनियां थाना अंतर्गत हिनौता चौकी के पास बुधवार को बाइक सवार तीन युवकों में एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मनियां थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। अचानक हुई घटना से होली पर्व की खुशियां मातम बदल गई। बाइक सवार युवक अपने गांव यूपी जा रहे थे। तीनों हलवाई का कार्य करते थे।