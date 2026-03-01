विलुप्त गिद्धों से गुलजार होता रिजर्व एरिया, पांच प्रजातियां मिलीं

धौलपुर. धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में लंबी गर्दन के विलुप्त गिद्धों की पांच प्रजातियां मिली हैं। जिससे वाइल्ड लाइफ विभाग में खुशी की लहर दौड़ रही है। विभाग ने आनन-फानन में गिद्धों की निगरानी शुरू कर दी है। देखा जाए तो टाइगर रिजर्व एरिया गिद्धों के लिए बेहतर हैबिटेट बनता जा रहा है। विभाग भी अब गिद्धों के संरक्षण सहित इसको विकसित करने पर जोर दे रहा है।अगर सब सही रहा तो आने वाले दिनों में जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के दमोह क्षेत्र में गिद्धों के झुंड मिलने से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व और सेंचुरियों में मॉडल बन कर सामने आएगा, क्योंकि दमोह क्षेत्र में गिद्धों का कुनबा बढ़ रहा है। 90 के दशक में गिद्ध नजर नहीं आने के बाद भरतपुर जिले के केवलादेव घना पक्षी विहार में सबसे पहले यह बात सामने आई थी कि गिद्धों का खात्मा हो गया है। इससे देश दुनियां में चिंता की लहर पैदा हो गई थी, लेकिन धौलपुर जिले के दमोह क्षेत्र में गिद्धों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि सुखद समाचार है।