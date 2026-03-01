केमिकलयुक्त रंग कर सकते हैं सेहत से खिलवाड़

विशेषज्ञों के अनुसार सस्ते रंगों में लेड ऑक्साइड, क्रोमियम आयोडाइड, कॉपर सल्फेट और मर्करी सल्फाइड जैसे रसायन मिलाए जाते हैं। ये तत्व इस्तेमाल किए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद खराब होते हैं। रंग को चमकीला और गाढ़ा बनाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। कुछ रंगों में औद्योगिक डाई और एसिडिक तत्व भी पाए जाते हैं, जो त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं। पाउडर रंगों में सिलिका और अन्य महीन कण मिलाए जाते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। ये रसायन एलर्जी, जलन और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं।जानकार बताते है कि होली पर उपयोग किए जाने वाले सस्ते रंगों में मिले रसायन त्वचा और आंखों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कई मामलों में एलर्जिक डर्मेटाइटिस और आंखों में संक्रमण की शिकायतें सामने आती हैं। उन्होंने सलाह दी कि लोग हर्बल या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, पूरे शरीर पर तेल लगाकर ही रंग खेलें और कोई परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए