साइकिल को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप, 3 घायल

dholpur, बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को सडक़ हादसे में बाइक सवार तीन जने घायल हो गया। खानपुर मीणा गांव से बाइक पर ससुराल जा रहे तीन युवक रोग साइड में एक साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गए। जिसमें बाइक सवार तीनों घायल हो गए। घटना स्थल से मौके से गुजर रहे युवकों ने घायलों को बाइक रिक्शा से अस्पताल भिजवाया। साथ ही पुलिस को सूचना दी। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई गई। हालांकि, तीनों को बाद में जिला अस्पताल रैफर कर दिया।