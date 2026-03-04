4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

साइकिल को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप, 3 घायल

&#8211; बसेड़ी रोड की घटना dholpur, बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को सडक़ हादसे में बाइक सवार तीन जने घायल हो गया। खानपुर मीणा गांव से बाइक पर ससुराल जा रहे तीन युवक रोग साइड में एक साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में हादसे का शिकार हो [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 04, 2026

साइकिल को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप, 3 घायल Bike slips while trying to save a bicycle, 3 injured

- बसेड़ी रोड की घटना

dholpur, बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को सडक़ हादसे में बाइक सवार तीन जने घायल हो गया। खानपुर मीणा गांव से बाइक पर ससुराल जा रहे तीन युवक रोग साइड में एक साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गए। जिसमें बाइक सवार तीनों घायल हो गए। घटना स्थल से मौके से गुजर रहे युवकों ने घायलों को बाइक रिक्शा से अस्पताल भिजवाया। साथ ही पुलिस को सूचना दी। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई गई। हालांकि, तीनों को बाद में जिला अस्पताल रैफर कर दिया।

कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि दिन में करीब एक बजे बसेड़ी रोड पर पंप के पास की यह घटना है। जिसमें खानपुर मीणा गांव निवासी धर्मेद्र पुत्र मुन्ना, व मंगल सिंह पुत्र राम खिलाड़ी और राजवीर पुत्र सुरेश हरिजन घायल हुए हैं। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे जो रेवई गांव स्थित धर्मेंद्र की ससुराल जा रहे थे। धर्मेंद्र ही बाइक चला रहा था। घटना में धर्मेंद्र की हालत नाजुक है।

घटना के वक्त रास्ते से गुजर रहे रविंद्र बंसल और सचिन बंसल ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। दोनों युवकों के सहयोग को लेकर पुलिस इनके नाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजेगी। जिससे हादसे के समय तत्काल घायलों की मदद में लोग आगे आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / साइकिल को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप, 3 घायल

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर

कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर Two bike riders killed, one critical after collision with car
धौलपुर

धौलपुर में दर्दनाक हादसा: कार की टक्कर से दो युवकों की मौत, होली खेलकर लौट रहे थे घर

धौलपुर

विलुप्त गिद्धों से गुलजार होता रिजर्व एरिया, पांच प्रजातियां मिलीं

विलुप्त गिद्धों से गुलजार होता रिजर्व एरिया, पांच प्रजातियां मिलीं The reserve area is full of extinct vultures, five species found
धौलपुर

केमिकलयुक्त रंग कर सकते हैं सेहत से खिलवाड़

केमिकलयुक्त रंग कर सकते हैं सेहत से खिलवाड़ Chemical colours can harm your health
धौलपुर

Road Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, होली मनाने आ रहे राजस्थान के 3 लोगों की दर्दनाक मौत; मातम में ​बदलीं खुशियां

accident
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.