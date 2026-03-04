कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर

बाइक सवार युवक होली खेलने के बाद धौलपुर की तरफ से गांव जा रहे थे। मनियां थाना अंतर्गत हिनौता चौकी के पास एक कार से बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद तीनों युवक जोरदार टक्कर के बाद उछल कर सडक़ जा गिरे। सडक़ दुर्घटना में ऋषभ (24) पुत्र गोदान सिंह कुशवाह निवासी बाजिदपुर थाना फतेहाबाद जिला आगरा व दुर्गेश (23) पुत्र छोटेलाल कुशवाह निवासी अमरपुर थाना सैंया जिला आगरा की मृत्यु हो गई। जबकि भूरा निवासी अमरपुरा थाना सैया जिला गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल भूरा को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जबकि मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी है। पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त बाइक को जप्त किया है। अचानक हुई घटना से परिवार में कोहराम मच गया।