Road Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, होली मनाने आ रहे राजस्थान के 3 लोगों की दर्दनाक मौत; मातम में ​बदलीं खुशियां

यूपी में हुए इस भीषण सड़क हादसे में चार बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। लोकेश की मौत के बाद राजाखेड़ा के सोमाली का घेर गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो—रोकर बुरा हाल है। लोकेश के चार बेटियां है, जो अपनी मां के साथ गांव में ही रहती है। मृतक लोकेश 10 साल से दिल्ली में पेस्ट्री केक का काम करता था। वह भी होली का त्योहार मनाने के लिए अपने गांव आ रहा था।