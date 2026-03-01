चाय की थड़ी में लटका मिला युवक का शव

थानाप्रभारी ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिर भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला कर पुलिस पड़ताल में जुटी है। मृतक युवक के पास कोई कागजात या आईड़ी पू्रफ नहीं मिला है। पुलिस ने मृतक युवक की पहचान के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। मृतक युवक की उम्र करीब 40 साल के करीब है, जिसके हल्की दाड़ी-मुछे हैं। मृतक युवक ने रेडीमेड चैक शर्ट, गहरा भूरा कलर का पजामा पहना हुआ है, जिसका रंग सांवला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। शहर के मुख्य चौराहे पर युवक का शव मिलने पर शहर में लोग अचंभित हैं।